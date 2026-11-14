Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Erzincan'da ticari araçlarda kış lastiği zorunluluğu 15 Kasım 2026'da başlıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzincan'da ticari araçlarda kış lastiği zorunluluğu 15 Kasım 2026'da başlıyor
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzincan Valiliği, il sınırlarında ticari araçlar için kış lastiği uygulamasının 15 Kasım 2026'da başlayıp 15 Nisan 2027'ye kadar süreceğini açıkladı. Kamyon, otobüs ve minibüs gibi ticari araçları kapsayan uygulamada özel araç sahiplerine de kış lastiği tavsiye edildi.

Erzincan'da ticari araçlar için kış lastiği uygulaması 15 Kasım 2026'da başlayacak.

Erzincan Valiliğinden yapılan açıklamada, kış lastiği uygulamasının 15 Kasım 2026 ile 15 Nisan 2027 tarihleri arasında geçerli olacağı bildirildi.

Uygulama kapsamında il sınırları içerisinde yük ve yolcu taşımacılığında kullanılan kamyon, tanker, çekici, otobüs, minibüs ve kamyonet türü araçlar ile ticari olarak tescil edilmiş yolcu taşımacılığı yapan araçlarda kış lastiği kullanımı zorunlu olacak.

Açıklamada, kış şartlarının oluşturabileceği olumsuzluklar ve trafik kazalarına karşı sürücülerin gerekli tedbirleri almaları gerektiği vurgulandı.

Özel araç sahiplerine de güvenli sürüş için kış lastiği kullanmaları tavsiye edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Mekke Anlaşması yürürlüğe girdi36

Tarihi anlaşma yürürlüğe girdi
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fatih Terim'e 83 bin TL hesap geldi, ödeme şekli yok artık dedirtti19

Fatih Terim'e 83 bin TL hesap geldi, ödeme şekli yok artık dedirtti
Fona 300 milyonla girip 28 milyarla çıkan iş insanı kim? 'Türkiye’nin Bezos’u olayım' demiş44

300 milyonla girdi, 28 milyarla çıktı: Türkiye’nin Bezos’u olayım
Macron sarılmak istedi, İzlanda Başbakanı geri çekildi! O anlar objektiflere yansıdı

Türkiye'deki bakışları olay olmuştu! Genç liderden Macron'a soğuk duş
36 yıl önce 1350 gram doğdu, hayata tutunduğu ünitede hemşire oldu! Şimdi prematüre bebeklere umut

1350 gram doğmuştu! Kuvözünde yattığı ünitede hemşire oldu
Trabzonsporlu Salah Mısır'ın kralı oldu! Tarihi rekoru kırdı

Trabzonspor'un yıldızı rekoru paramparça etti! Tarihe geçti
Şehirde kuduz kabusu! Vatandaşlar hareketlerini kaydetti: Sakın yaklaşmayın

Vatandaşlar hareketlerini kaydetti: Sakın yaklaşmayın
ABD'de tüm uçuşlar durduruldu29

ABD'de kırmızı alarm! Tüm uçuşlar durduruldu