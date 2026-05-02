Erzincan'da Tarım ve Ormancılık Koordinasyon Toplantısı Yapıldı
Erzincan'da tarım ve ormancılık alanındaki taşra birimlerinin katılımıyla düzenlenen koordinasyon toplantısında, yaz sezonu hazırlıkları, iklim şartlarının tarımsal üretime etkileri ve kurumlar arası iş birliğinin artırılması ele alındı. İl Müdürü Alper Koçaker, vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla çalışmaların sürdürüleceğini vurguladı. Toplantı, saha gezisiyle sona erdi.
Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü koordinasyonunda, Erzincan Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünün ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya, İl Müdürü Alper Koçaker başkanlık etti.
Toplantıda yaz sezonu hazırlıkları ile iklim şartlarının tarımsal üretime etkileri detaylı şekilde ele alındı. Kurumlar arası iş birliğinin artırılması ve sahada yürütülen çalışmaların etkinliğinin güçlendirilmesi konuları değerlendirildi.
İl Müdürü Koçaker, vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini belirterek, kurumlar arası koordinasyonun artırılmasının önemine dikkati çekti.
Toplantı kapsamında Erzincan Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürü Samet Karataş da enstitüde yürütülen çalışmalar hakkında katılımcılara bilgi verdi. Program, saha gezisiyle sona erdi. - ERZİNCAN