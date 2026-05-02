Erzincan'da Tarım ve Ormancılık Koordinasyon Toplantısı Yapıldı

Erzincan'da tarım ve ormancılık alanındaki taşra birimlerinin katılımıyla düzenlenen koordinasyon toplantısında, yaz sezonu hazırlıkları, iklim şartlarının tarımsal üretime etkileri ve kurumlar arası iş birliğinin artırılması ele alındı. İl Müdürü Alper Koçaker, vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla çalışmaların sürdürüleceğini vurguladı. Toplantı, saha gezisiyle sona erdi.

Erzincan'da tarım ve ormancılık alanında faaliyet gösteren taşra birimlerinin katılımıyla koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü koordinasyonunda, Erzincan Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünün ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya, İl Müdürü Alper Koçaker başkanlık etti.

Toplantıda yaz sezonu hazırlıkları ile iklim şartlarının tarımsal üretime etkileri detaylı şekilde ele alındı. Kurumlar arası iş birliğinin artırılması ve sahada yürütülen çalışmaların etkinliğinin güçlendirilmesi konuları değerlendirildi.

İl Müdürü Koçaker, vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini belirterek, kurumlar arası koordinasyonun artırılmasının önemine dikkati çekti.

Toplantı kapsamında Erzincan Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürü Samet Karataş da enstitüde yürütülen çalışmalar hakkında katılımcılara bilgi verdi. Program, saha gezisiyle sona erdi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Felaketi yaşıyoruz' demişti! Aile ve Nüfus On Yılı konulu genelge Resmi Gazete'de

"Felaketi yaşıyoruz" demişti! 10 yıllık genelge Resmi Gazete'de
Beyaz Saray'dan, ABD Kongresi'ne mektup: Savaş sona erdi

Trump yönetiminden sürpriz karar: Savaş sona erdi
Süleyman Soylu'dan Gülistan Doku açıklaması: Elinde bilgisi olan, belgesi olan, ortaya koymayan namerttir

Soylu, Gülistan Doku soruşturmasıyla ilgili sessizliğini bozdu
Özgür Demirtaş'tan altın için çılgın tahmin

Özgür Demirtaş'tan altın için çılgın tahmin! Rakam bile verdi

Avrupa Yakası'nın Şesu'su Bülent Polat köy hayatını seçti: Ne elektrik var ne telefon

Şöhreti bırakıp köye yerleşti: Ne elektrik var ne telefon
Sevgilisiyle bastığı en yakın arkadaşını öldüresiye dövdü

En yakın arkadaşına ihanetinin bedelini çok fena ödetti

Süleyman Soylu'dan Gülistan Doku açıklaması: Elinde bilgisi olan, belgesi olan, ortaya koymayan namerttir

Soylu, Gülistan Doku soruşturmasıyla ilgili sessizliğini bozdu
Arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki üvey kardeşini öldürdü

Üvey kardeşlerine kurşun yağdırdı, komşu ile kaçarken yakalandı
Fuze filminin 'sarı filtreli' İstanbul sahneleri tepki çekti

Hollywood filmindeki İstanbul sahneleri vizyona girmeden tepki çekti