Erzincan'da sürüler meraya indi, üreticiler günlük 5-6 bin lira tasarruf sağlıyor

Erzincan'da sürüler meraya indi, üreticiler günlük 5-6 bin lira tasarruf sağlıyor
Erzincan'da baharın gelmesiyle küçükbaş hayvan yetiştiricileri sürülerini meralara çıkardı.

Erzincan'da baharın gelmesiyle küçükbaş hayvan yetiştiricileri sürülerini meralara çıkardı. Kış boyunca artan yem maliyetlerinden etkilenen üreticiler, hayvanların merada otlamasıyla günlük 5 ila 6 bin lira tasarruf ettiklerini belirtti.

Bölgede havaların ısınmasıyla birlikte küçükbaş hayvancılıkla uğraşan üreticiler, sürülerini yeniden doğal otlaklarla buluşturdu. Kış mevsiminin sert ve uzun geçtiği Erzincan'da, özellikle yem fiyatlarındaki artış üreticilerin maliyetlerini yükseltirken, meraya çıkış ekonomik anlamda rahatlama sağladı.

Şavak aşireti mensubu yetiştiriciler de güneşli havaları fırsat bilerek hayvanlarını otlaklara çıkardı. Doğal meraların kullanılmaya başlanmasıyla yem giderlerinde önemli düşüş yaşandığı ifade edildi.

Yetiştiricilerden Celal Gül, kış boyunca yüksek yem fiyatları nedeniyle zorlandıklarını dile getirerek, "Havaların ısınmasıyla birlikte sürülerimizi meraya çıkardık. Hayvanların dışarıda otladığı her gün bizim için büyük kazanç. Yem vermediğimiz günlerde 5 ila 6 bin lira arasında tasarruf sağlıyoruz." dedi. - ERZİNCAN

