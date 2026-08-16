Erzincan'da Sağanak Yağış Yolu Göle Çevirdi

Erzincan'da akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak yağış, kentte günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Atatürk Mahallesi 377. Sokak'ta yağışın ardından biriken sular nedeniyle yol adeta göle döndü.

Kısa sürede yoğun şekilde biriken yağmur suları, bazı evlerin kapılarına kadar ulaştı. Su baskını endişesi yaşayan mahalle sakinleri, evlerine su girmesini önlemek amacıyla kapı önlerinde kendi imkanlarıyla tedbir aldı.

Mahalle sakinleri, özellikle her yağış sonrasında benzer manzarayla karşılaştıklarını belirterek, yağmur sularının tahliyesinde yaşanan sorunun kalıcı olarak çözülmesini istedi.

Vatandaşlar, altyapı ve yağmur suyu tahliye sistemlerinin gözden geçirilerek olası su baskınlarının önüne geçilmesi için gerekli çalışmaların yapılmasını talep etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı