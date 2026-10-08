Haberler

Erzincan'da Keşiş ve Munzur dağlarının karlı zirveleri sis ve bulutlarla görüntülendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzincan'da Keşiş ve Munzur dağlarının karlı zirveleri sis ve bulutlarla görüntülendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzincan'da hava sıcaklıkları düşünce yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu; Keşiş ve Munzur dağlarının zirveleri beyaz örtüyle kaplandı. Gazeteci Adem Küçükkaya'nın gece ve gündüz çektiği görüntülerde sis, bulut, orman ve kar aynı karede buluştu.

Erzincan'da etkili olan sis ve bulutlar, Keşiş ve Munzur dağlarının karla kaplanan zirveleriyle bütünleşerek güzel görüntüler oluşturdu.

Kentte hava sıcaklıklarının düşmesiyle yüksek kesimlerde kar yağışı etkili olurken, dağların zirveleri beyaz örtüyle kaplandı.

Sis ve bulutların dağların eteklerine kadar inmesiyle ormanlık alanlar ve karla kaplı zirveler farklı bir görünüme büründü.

Gazeteci Adem Küçükkaya, Erzincan'ın doğal güzelliklerini gece ve gündüz görüntüledi.

Gündüz çekimlerinde dağların eteklerini kaplayan sis tabakası, ormanlık alanlar ve karla kaplı zirvelerle bütünleşti. Gece çekimlerinde ise sis ve bulutların oluşturduğu atmosfer, dağ ve şehir silüetiyle birleşti.

Sis, bulut, orman ve karın aynı karede buluştuğu görüntüler, Erzincan'ın doğal güzelliklerini gözler önüne serdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 8 sitede yayınlandı.
Yüreğir Belediye Meclisi'nde 'satılık' tartışması: CHP'li iki meclis üyesi birbirine girdi

"Kadın meclis üyesine korkunç saldırı girişimi" iddiası
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul Maltepe'de 7 katlı binada çökme oldu! Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi

İstanbul'da 7 katlı binanın 3 katı çöktü! Mahsur kalanlar var
İzmir'de Cemil Tugay protestosunda gerginlik! Vatandaşlardan YENİ Parti'ye soğuk duş

Protestoda YENİ Parti'ye soğuk duş: İl başkanını topa tuttular

Başakşehir'deki okul saldırısında 15 yaşındaki şüpheli ile anne ve babası tutuklandı

Başakşehir'deki okul saldırısı! Saldırgan ile anne-babası tutuklandı
Organize İşler galasına damga vurdu: Kıvanç Tatlıtuğ'dan rol arkadaşlarına dikkat çeken jest

Kıvanç Tatlıtuğ'dan rol arkadaşlarına dikkat çeken jest
AK Partili Özlem Zengin'den 'fon krizi' çağrısı: Listenin tamamının açıklanmasını istiyorum

AK Partili Özlem Zengin'den 'fon krizi' çağrısı: Tamamı açıklansın
TBMM'de Yusuf Beyazıt Başkan Vekilliğine, Mehmet Taytak İdare Amirliğine seçildi

TBMM'de seçim günü! Birçok isme yeni görev
Ankara’da havaya ateş açan ve görüntüleri paylaşan 2 kişi yakalandı

Bir de kaydedip paylaştılar! Başkent sokaklarında skandal görüntü