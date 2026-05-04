Haberler

Erzincan'da Hafta Boyu Sürecek Sağanak Yağışlar

Erzincan'da Hafta Boyu Sürecek Sağanak Yağışlar
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzincan'da pazar gecesi başlayan gök gürültülü sağanak yağışların hafta boyunca etkisini sürdürmesi bekleniyor. Pazartesi en yüksek sıcaklık 15 derece, nem oranı yüzde 88 olacak. Salıdan perşembeye aralıklı sağanak yağışlar görülecek, sıcaklık 6-17 derece arasında değişecek. Cuma günü yağışların yerini parçalı bulutlu havaya bırakması ve sıcaklığın 21 dereceye yükselmesi öngörülüyor.

Erzincan'da pazar gecesi başlayan gök gürültülü sağanak yağışların hafta boyunca etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Meteoroloji verilerine göre, kent genelinde pazar gecesi etkili olan sağanak ve şimşekli hava, yeni haftanın ilk gününde de devam ediyor. Pazartesi günü hava sıcaklığının en yüksek 15 derece, nem oranının ise yüzde 88 seviyelerinde olması öngörülüyor. Rüzgarın saatte 13 kilometre hızla esmesi bekleniyor.

Salı gününden itibaren perşembe akşamına kadar sağanak yağışların aralıklarla etkili olacağı tahmin ediliyor. Bu süreçte sabah saatlerinde hava sıcaklığının 6 dereceye kadar düşeceği, gün içinde ise 14 ila 17 derece arasında seyredeceği belirtiliyor. Çarşamba günü nem oranının yüzde 95'e kadar çıkması bekleniyor.

Hafta boyunca etkisini sürdüren yağışlı havanın cuma günü kent genelini terk etmesi, yerini parçalı bulutlu havaya bırakması öngörülüyor. Cuma günü hava sıcaklığının 21 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump'tan Hürmüz için 'Özgürlük Projesi'

Trump, Hürmüz için yeni projesini açıkladı! Saatler içinde başlayacak
İspanya Başbakanı Sanchez'i taşıyan uçak Ankara'ya acil iniş yaptı

İspanya Başbakanını taşıyan uçak Ankara'ya acil iniş yaptı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Düğün fotoğrafçısının korkunç sonu kamerada

Düğün fotoğrafçısının korkunç sonu kamerada
Gençlerbirliği'ni deviren Fatih Karagümrük ligde kalma umutlarını sürdürdü

Felaketi yaşadı!
Abdullah Gül ile ilgili 'adaylık' iddiasına Bülent Arınç'tan yalanlama

Abdullah Gül ile ilgili iddiaya son noktayı koydu
Galatasaray'da yıldız ismin bileti Samsunspor maçı sonrasında kesildi

4-1'lik yenilgi sonrası biletini kesti

Düğün fotoğrafçısının korkunç sonu kamerada

Düğün fotoğrafçısının korkunç sonu kamerada
İtalya Serie A'da şampiyon Inter

Ülkenin en büyüğü onlar! Milli yıldızımızın şampiyonluk sevinci

Fas'ta tatbikat sırasında 2 ABD askeri kayboldu

Askerlerini tatbikata gönderdi, bin pişman oldu