Erzincan'da Hafta Boyu Sürecek Sağanak Yağışlar

Erzincan'da pazar gecesi başlayan gök gürültülü sağanak yağışların hafta boyunca etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Meteoroloji verilerine göre, kent genelinde pazar gecesi etkili olan sağanak ve şimşekli hava, yeni haftanın ilk gününde de devam ediyor. Pazartesi günü hava sıcaklığının en yüksek 15 derece, nem oranının ise yüzde 88 seviyelerinde olması öngörülüyor. Rüzgarın saatte 13 kilometre hızla esmesi bekleniyor.

Salı gününden itibaren perşembe akşamına kadar sağanak yağışların aralıklarla etkili olacağı tahmin ediliyor. Bu süreçte sabah saatlerinde hava sıcaklığının 6 dereceye kadar düşeceği, gün içinde ise 14 ila 17 derece arasında seyredeceği belirtiliyor. Çarşamba günü nem oranının yüzde 95'e kadar çıkması bekleniyor.

Hafta boyunca etkisini sürdüren yağışlı havanın cuma günü kent genelini terk etmesi, yerini parçalı bulutlu havaya bırakması öngörülüyor. Cuma günü hava sıcaklığının 21 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor. - ERZİNCAN

