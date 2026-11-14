Erzincan'da gece en düşük sıcaklık Otlukbeli'nde sıfırın altında 5 derece ölçüldü

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Erzincan'da gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 5 dereceyle Otlukbeli ilçesinde ölçüldü.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, gece en düşük hava sıcaklığı Tercan'da sıfırın altında 2, Çayırlı'da sıfırın altında 3, Refahiye'de 0, Üzümlü ve Kemah'ta 3, İliç'te 4, Kemaliye'de 7, Erzincan merkezde ise 3 derece olarak kaydedildi.

Bölgede havanın parçalı ve çok bulutlu, Erzincan, Ardahan ve çevrelerinde aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor.

Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyretmesi, rüzgarın ise güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı