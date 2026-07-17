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Erzincan'da 3.1 büyüklüğünde deprem

Erzincan'da 3.1 büyüklüğünde deprem
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Kandilli Rasathanesi verilerine göre, saat 10.07'de merkez üssü Mahmutlu/Erzincan olan 3.1 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Sarsıntı yerin 5.3 km derinliğinde gerçekleşti; ilk belirlemelere göre hasar veya olumsuzluk bildirilmedi.

Erzincan'da 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi verilerine göre, saat 10.07'de merkez üssü Mahmutlu / Erzincan olan 3.1 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Sarsıntının yerin 5.3 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

İlk belirlemelere göre deprem nedeniyle herhangi bir olumsuzluk ya da hasar bilgisi paylaşılmadı. Küçük ölçekli sarsıntı, merkez üssüne yakın yerleşim yerlerinde hafif şekilde hissedildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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