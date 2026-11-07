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Erdek'te kıyıya vuran ölü yunus, Aşağıyapıcı sahilinde cep telefonuyla görüntülendi

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Erdek'te kıyıya vuran ölü yunus, Aşağıyapıcı sahilinde cep telefonuyla görüntülendi Haber Videosunu İzle
Erdek'te kıyıya vuran ölü yunus, Aşağıyapıcı sahilinde cep telefonuyla görüntülendi
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Balıkesir'in Erdek ilçesine bağlı Aşağıyapıcı kırsal mahallesi sahilinde ölü bir yunus kıyıya vurdu. Dalgalarla sahile sürüklendiği değerlendirilen yunusun cansız bedeni cep telefonuyla görüntülenirken, ölüm nedeni henüz bilinmiyor.

Balıkesir'in Erdek ilçesinde ölü bir yunus kıyıya vurdu. Sahilde bulunan yunusun cansız bedeni cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, Erdek ilçesine bağlı Aşağıyapıcı kırsal mahallesi sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kıyıya vuran bir yunusun hareketsiz olduğunu fark eden vatandaşlar, hayvanın öldüğünü gördü. Dalgaların etkisiyle sahile sürüklendiği değerlendirilen yunusun cansız bedeni cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Yunusun ölüm nedeni henüz bilinmezken, olayın deniz kirliliği, balıkçılık faaliyetleri veya doğal nedenlerden kaynaklanıp kaynaklanmadığının yapılacak incelemeyle belirlenebileceği ifade edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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