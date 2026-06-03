Yarımca Köyü muhtarından örnek davranış

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde bulunan Yarımca Köyü'nün Muhtarı Ali Ün, parktaki çürüyen ve kuruyan ağaçları budayarak daha güzel bir görünüme kavuşturdu.

Bazı ağaçların çürüdüğünü, mantarladığını ve kurumaya yüz tuttuğunu söyleyen Muhtar Ali Ün, bu durumu göz önünde bulundurarak bir çalışma yaptığını söyledi. Ağaçları kurtarmak ve köyü doğa güzelliğine kavuşturmayı amaçladığını ifade eden Ün, "Budanan ağaçlar tekrardan yeşermeye başladı. Köyümüzde bazı noktalara tekrardan ağaç dikimi yapıyoruz. İki yıl içinde köyümüz ormana kavuşacaktır. Orman olan yerler ve köyümüz yağmur çeker. Köyümüze daha fazla yağmur yağar" dedi.

"Köyümüzde yeşillik sayesinde temiz hava vardır"

Eğer budama yapılmasaydı bütün ağaçların kuruyacağını belirten Ün, "Köyümüzün fiziki ve doğa güzelliği çok önemlidir. Köy halkı bahçelerine ağaç fidanları ve gülleri dikerek çevreyi yeşillendirdiler. Köy halkımız yeşilliği ve doğayı seviyor. Köyümüzde doğa hakimdir. Köy halkı yeşilliği sevdiğinden, yeşilliğe ve doğaya önem vermektedir. Köyümüzde yeşillik sayesinde temiz hava vardır. Köyümüzü doğa yönünden örnek köy yapmaya çalıyorum. Köylülerimizde, benim çalışmalarıma gönüllü olarak yardımcı oluyorlar. Köyümüz, yaşamak için tam dinlenme yeridir. Yurt dışından köyümüze gelen köylülerimiz, köyde yaşamak için konut yaptırıyorlar ve bahçelerine doğa güzelliğine önem vermek için çok sayıda ağaç fidanı dikmektedirler. Köyümüz tatil köyü gibi örnek bir köydür" diye belirtti.

Köy halkı ise, muhtarın köydeki çalışmalarından memnun olduklarını dile getirdiler. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı