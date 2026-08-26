Emet'te Gölet Denetimi: Sürdürülebilir Avcılık İçin Sıkı Kontrol
Emet İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Konuş Göleti'nde su ürünleri avcılığı ve avcı kontrolleri yaptı. Kaçak avcılığın önlenmesi ve sürdürülebilirliğin sağlanması için denetimlerin aralıksız süreceği belirtildi.
Emet İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personellerince Konuş Göleti'nde su ürünleri avcılığı ve avcı kontrolleri gerçekleştirildi.
Su ürünleri kaynaklarının korunması, kaçak ve usulsüz avcılığın önlenmesi ve sürdürülebilirliğin sağlanması amacıyla gerçekleştirilen denetimlerin aralıksız devam edeceği bildirildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı