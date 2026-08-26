Haberler

Emet'te Gölet Denetimi: Sürdürülebilir Avcılık İçin Sıkı Kontrol

Emet'te Gölet Denetimi: Sürdürülebilir Avcılık İçin Sıkı Kontrol
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Emet İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Konuş Göleti'nde su ürünleri avcılığı ve avcı kontrolleri yaptı. Kaçak avcılığın önlenmesi ve sürdürülebilirliğin sağlanması için denetimlerin aralıksız süreceği belirtildi.

Emet İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personellerince Konuş Göleti'nde su ürünleri avcılığı ve avcı kontrolleri gerçekleştirildi.

Su ürünleri kaynaklarının korunması, kaçak ve usulsüz avcılığın önlenmesi ve sürdürülebilirliğin sağlanması amacıyla gerçekleştirilen denetimlerin aralıksız devam edeceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kayseri'de 4.1 büyüklüğünde deprem

Türkiye beşik gibi sallanıyor! Kayseri'de korkutan deprem
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Oosterwolde transferinde beklenmedik gelişme! Roma ek test istedi

Oosterwolde transferinde kriz çıktı! Roma'dan beklenmedik karar
Mustafa Muhammed Süper Lig'e geri döndü! İşte yeni adresi

Mustafa Muhammed Süper Lig'e geri döndü! İşte yeni adresi
Ünlü modelin kaplumbağalarla yüzme keyfi kötü bitti

Ünlü modelin unutamayacağı an
Midelerinde 1,5 kilo uyuşturucu çıkan 2 kadın tutuklandı

Polis şüphelenip gözaltına aldı! Bakın midelerinden ne çıktı
Melisa Döngel Karadeniz’den kopamıyor! Bu kez çay topladı

Melisa Döngel Karadeniz’den kopamıyor! Bu kez bakın ne yaptı
Rusya'da gaz-kimya tesisi yangını: Ölü sayısı 7'ye yükseldi

Rusya'da kimya tesisindeki yangında ölü sayısı 7'ye çıktı
Alkollü Rus müşterinin talebi kuryeyi şaşkına çevirdi

Alkollü Rus müşterinin talebi kuryeyi şaşkına çevirdi