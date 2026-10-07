Elazığ-Pertek karayolunda aracın yakınına yıldırım düştü, o anlar kameraya yansıdı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Elazığ-Pertek kara yolunda seyir halindeki bir aracın yakınına yıldırım düştü. O anlar araç kamerasına yansıdı.

Elazığ'da dün gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu. Yağış sırasında Elazığ-Pertek karayolunda seyir halindeki bir aracın yakınına yıldırım düştü. O anlar araç kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yıldırımın düşmesiyle birlikte çevrenin bir anda aydınlandığı görüldü.

Kısa süreli paniğe neden olan olayda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı