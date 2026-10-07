Elazığ-Pertek karayolunda aracın yakınına yıldırım düştü, o anlar kameraya yansıdı

Elazığ-Pertek karayolunda aracın yakınına yıldırım düştü, o anlar kameraya yansıdıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Elazığ-Pertek kara yolunda seyir halindeki bir aracın yakınına yıldırım düştü; o anlar araç kamerasına yansıdı. Görüntülerde çevrenin bir anda aydınlandığı görülürken, olay kısa süreli paniğe neden oldu ve herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
Elazığ-Pertek kara yolunda seyir halindeki bir aracın yakınına yıldırım düştü. O anlar araç kamerasına yansıdı.
Elazığ'da dün gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu. Yağış sırasında Elazığ-Pertek karayolunda seyir halindeki bir aracın yakınına yıldırım düştü. O anlar araç kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yıldırımın düşmesiyle birlikte çevrenin bir anda aydınlandığı görüldü.
Kısa süreli paniğe neden olan olayda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı