Haberler

Elazığ-Pertek karayolunda aracın yakınına yıldırım düştü, o anlar kameraya yansıdı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Elazığ-Pertek karayolunda aracın yakınına yıldırım düştü, o anlar kameraya yansıdı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Elazığ-Pertek kara yolunda seyir halindeki bir aracın yakınına yıldırım düştü; o anlar araç kamerasına yansıdı. Görüntülerde çevrenin bir anda aydınlandığı görülürken, olay kısa süreli paniğe neden oldu ve herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Elazığ-Pertek kara yolunda seyir halindeki bir aracın yakınına yıldırım düştü. O anlar araç kamerasına yansıdı.

Elazığ'da dün gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu. Yağış sırasında Elazığ-Pertek karayolunda seyir halindeki bir aracın yakınına yıldırım düştü. O anlar araç kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yıldırımın düşmesiyle birlikte çevrenin bir anda aydınlandığı görüldü.

Kısa süreli paniğe neden olan olayda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Hollywood'un Oscar ödüllü efsanesi Eva Marie Saint hayatını kaybetti

Hollywood'un yaşayan efsanelerindendi! 102 yaşında hayatını kaybetti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

2026-KPSS lisans sonuçları açıklandı

Yüz binlerce adayın heyecanla beklediği sınav sonuçları açıklandı
Derin Mermerci'nin 200 yıllık yalısına vapur çarptı! O anlar kamerada

"Yalı hayatı korkunç" demişti! Gece yarısı kabusu yaşadı
Müslüman iki komşu ülke birbirine girdi: Sabrımızı zorlamayın

Müslüman iki komşu ülke birbirine girdi: Sabrımızı zorlamayın
Çeşme Belediyesi'ne operasyon! Başkan yardımcısı ve imar müdürü gözaltına alındı

Lal Denizli'nin yardımcısı ve üst düzey isim gözaltına alındı
Karadeniz bereketi tezgaha vurdu! Palamut 50 liraya kadar düştü

Sudan ucuz palamut sattılar! Fiyatı gören kasayla alıyor
Müzisyen Soner Olgun entübe edildi

Soner Olgun'dan kötü haber! Entübe edildi
Düğün günü unutulmaz hata! Damat gelin diye yanlış eve gitti

Damat gelin almaya yanlış eve gitti! Düğün günü olanlar oldu