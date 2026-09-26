Elazığ Palu’daki Akdağ’da mera alanında çıkan yangına 12 işçiyle müdahale sürüyor

Elazığ Palu’daki Akdağ’da mera alanında çıkan yangına 12 işçiyle müdahale sürüyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Elazığ'ın Palu ilçesindeki Akdağ'da bulunan mera alanında bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle tüm alana yayıldı. Yangına Elazığ Orman Bölge Müdürlüğünce sevk edilen arazözler ve 12 işçiyle müdahale sürerken jandarma ile bölge sakinleri de destek veriyor.
Elazığ'ın Palu ilçesindeki Akdağ'da bulunan mera alanında çıkan yangına müdahale sürüyor.
Edinilen bilgiye göre, Palu ilçesinde bulunan Akdağ'ın mera alanında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede rüzgarında etkisiyle yayılarak tüm mera alanına yayıldı. İhbar üzerine bölgeye Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü tarafından arazözler ve 12 işçi sevk edildi. Aynı zamanda jandarma ve bölge sakinleri de destek verirken, yangını söndürmek için çalışmaların sürdürdüğü bildirildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı