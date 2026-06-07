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Elazığ'da sağanak sonrası sel

Elazığ'da sağanak sonrası sel
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Elazığ'ın Palu ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu yağışı sonrası sel meydana geldi. Gemtepe köyünde yollar su altında kalırken, tarım arazileri zarar gördü.

Elazığ'ın Palu ilçesinde etkili olan sağanak sonrası sel meydana geldi.

Palu ilçesine bağlı Gemtepe köyünde sağanak yağış, yerini dolu yağışına bıraktı. Aniden bastıran yağmurla birlikte oluşan sel mezra yollarında su birikintilerine neden olurken, vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bazı tarım arazilerinin de sel sularından etkilendiği öğrenildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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