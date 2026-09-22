Elazığ Palu'da Bayram Özdoğan yaşlı ağaç gövdesinden kilolarca bal çıkardı

Elazığ Palu'da Bayram Özdoğan yaşlı ağaç gövdesinden kilolarca bal çıkardıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Elazığ'ın Palu ilçesine bağlı Kırbulak köyünde Bayram Özdoğan, yaşlı bir ağacın gövdesindeki arı hareketliliğini fark ederek gövdeyi kesti ve kilolarca doğal bala ulaştı. Ağacın gövdesindeki yoğun arı hareketliliği cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Elazığ'ın Palu ilçesinde ağaç gövdesinden kilolarca bal çıkartıldı.
Elazığ'ın Palu ilçesine bağlı Kırbulak köyünde, doğanın zorlu şartlarında arıların oluşturduğu doğal ağaç balı dikkat çekti. Arazide dolaşırken yaşlı bir ağacın gövdesinde arı hareketliliğini fark eden Bayram Özdoğan, yaptığı incelemede ağacın gövdesinde arıların oluşturduğu petekleri gördü. Ardından Özdoğan gövdeyi keserek bala ulaştı.
Ağacın gövdesinde kilo kilo bal olduğu görülürken, çevresindeki yoğun arı hareketliliği de cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı