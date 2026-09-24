Elazığ Kovancılar'da IUCN kırmızı listesindeki 4 vaşaktan biri görüntülendi

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'nin (IUCN) kırmızı listesinde yer alan vaşak, ağaçta görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, Kovancılar ilçesine bağlı Karabörk köyünde koyunlarını otlatan Cemil Arslan, yüksek bir ağaca çıkan 4 vaşak gördü. Arslan yaklaştığı sırada 3 vaşak kaçarken biri ağaçta kaldı. Ardından o da ağaçtan inerek bölgeden uzaklaştı. Arslan, ağaçtaki bir vaşağı cep telefonu ile görüntüledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı