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Elazığ Kovancılar'da IUCN kırmızı listesindeki 4 vaşaktan biri görüntülendi

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Elazığ Kovancılar'da IUCN kırmızı listesindeki 4 vaşaktan biri görüntülendi
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Elazığ'ın Kovancılar ilçesine bağlı Karabörk köyünde koyun otlatan kişi, yüksek bir ağaca çıkan 4 vaşak gördü. IUCN kırmızı listesinde yer alan vaşaklardan biri, diğerleri kaçtıktan sonra ağaçta kalırken cep telefonuyla görüntülendi.

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'nin (IUCN) kırmızı listesinde yer alan vaşak, ağaçta görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, Kovancılar ilçesine bağlı Karabörk köyünde koyunlarını otlatan Cemil Arslan, yüksek bir ağaca çıkan 4 vaşak gördü. Arslan yaklaştığı sırada 3 vaşak kaçarken biri ağaçta kaldı. Ardından o da ağaçtan inerek bölgeden uzaklaştı. Arslan, ağaçtaki bir vaşağı cep telefonu ile görüntüledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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