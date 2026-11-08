Elazığ kent merkezine mevsimin ilk karı düştü, yüksek kesimlerde etkisini artırıyor

Elazığ kent merkezine mevsimin ilk karı düştü, yüksek kesimlerde etkisini artırıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Elazığ'ın şehir merkezinde mevsimin ilk kar yağışı başladı. Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nün uyarılarda bulunduğu kentte kar, yüksek kesimlerde etkisini artırırken merkezde aralıklarla yağmaya devam ediyor.
Elazığ'ın şehir merkezinde kar yağışı başladı.
Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nün uyarılarda bulunduğu Elazığ'da şehir merkezine mevsimin ilk kar yağışı başladı. Kentin yüksek kesimlerinde etkisini arttıran kar yağışı, şehir merkezine ise aralıklarla yağmaya devam ediyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı