Elazığ Keban'da domuz sürüsü bahçeye girip zarara yol açtı, anlar kameraya yansıdı

Elazığ Keban'da domuz sürüsü bahçeye girip zarara yol açtı, anlar kameraya yansıdıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Elazığ'ın Keban ilçesine bağlı Gökbelen köyünde gece bahçeye giren domuz sürüsü büyük zarara yol açtı. Yaşananlar, köy sakinlerinden Selim Aslan'a ait güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi; görüntülerde domuz sürüsünün bahçede dolaşarak zarar verdiği görüldü.
Elazığ'ın Keban ilçesinde domuzlar bahçeye girdi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Elazığ'ın Keban ilçesine bağlı Gökbelen köyünde bahçeye giren domuz sürüsü, büyük zarara yol açtı. Gece saatlerinde bahçeye giren çok sayıda domuz, bahçeyi -talan ederken, yaşananlar köy sakinlerinden Selim Aslan'a ait güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Görüntülerde, domuz sürüsünün bahçede dolaşarak bahçeye zarar verdiği görüldü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı