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Elazığ Keban'da domuz sürüsü bahçeye girip zarara yol açtı, anlar kameraya yansıdı

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Elazığ Keban'da domuz sürüsü bahçeye girip zarara yol açtı, anlar kameraya yansıdı
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Elazığ'ın Keban ilçesine bağlı Gökbelen köyünde gece bahçeye giren domuz sürüsü büyük zarara yol açtı. Yaşananlar, köy sakinlerinden Selim Aslan'a ait güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi; görüntülerde domuz sürüsünün bahçede dolaşarak zarar verdiği görüldü.

Elazığ'ın Keban ilçesinde domuzlar bahçeye girdi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Elazığ'ın Keban ilçesine bağlı Gökbelen köyünde bahçeye giren domuz sürüsü, büyük zarara yol açtı. Gece saatlerinde bahçeye giren çok sayıda domuz, bahçeyi -talan ederken, yaşananlar köy sakinlerinden Selim Aslan'a ait güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Görüntülerde, domuz sürüsünün bahçede dolaşarak bahçeye zarar verdiği görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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