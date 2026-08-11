Elazığ'da Örtü Yangınına Müdahale Sürüyor
Elazığ'ın Karakoçan ilçesine bağlı Bağlıağaç köyü kırsalında çıkan örtü yangını rüzgarın etkisiyle büyüdü. Bölgeye orman, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi; köylüler de kendi imkanlarıyla yangını söndürmeye çalışıyor. Kontrol çalışmaları devam ediyor.
Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde bağlı Bağlıağaç köyü kırsalında çıkan örtü yangınına müdahale sürüyor.
Edinilen bilgiye göre, Bağlıağaç köyü kırsalında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Örtü yangını rüzgarında etkisiyle kısa sürede büyüdü. Bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölge halkıda kendi çabalarıyla yangını söndürmek için büyük çaba sarf ediyor. Yangının kontrol altına alınması için ekiplerin çalışmaları sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı