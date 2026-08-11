Haberler

Elazığ'da Örtü Yangınına Müdahale Sürüyor

Elazığ'da Örtü Yangınına Müdahale Sürüyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Elazığ'ın Karakoçan ilçesine bağlı Bağlıağaç köyü kırsalında çıkan örtü yangını rüzgarın etkisiyle büyüdü. Bölgeye orman, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi; köylüler de kendi imkanlarıyla yangını söndürmeye çalışıyor. Kontrol çalışmaları devam ediyor.

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde bağlı Bağlıağaç köyü kırsalında çıkan örtü yangınına müdahale sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Bağlıağaç köyü kırsalında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Örtü yangını rüzgarında etkisiyle kısa sürede büyüdü. Bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölge halkıda kendi çabalarıyla yangını söndürmek için büyük çaba sarf ediyor. Yangının kontrol altına alınması için ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
UltrAslan lideri Sebahattin Şirin hakkında ‘ev hapsi’ ve ‘yurt dışına çıkış yasağı’ kararı

UltrAslan lideri Sebahattin Şirin hakkında karar verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye'nin 64 yıllık otobüs firması el değiştirdi

Türkiye'nin 64 yıllık otobüs firması el değiştirdi
Ertuğrul Özkök'ten 'omurgasız' eleştirilerine olay yanıt: Omurganın asıl görevi eğilip bükülmek

Ertuğrul Özkök'ten "Omurgasız" eleştirilerine olay yanıt
Beykoz'da parkta başlayan tartışma cami önünde kanlı bitti: 1 kişi öldü

Dehşet anları! "Laf attı" dedi, bir anda bıçakladı
Türkiye'nin hamleleri sonrası İsrail'den savaş sözleri: Çatışma riski artıyor

Türkiye'nin hamleleri sonrası savaş sözleri: Çatışma riski artıyor
Beşiktaş'ın tur atlaması halinde play-off'taki rakibi belli oldu

Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu!

AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhurbaşkanı Erdoğan 14 Ağustos'ta tarihi bir konuşma yapacak

"Cumhuriyet tarihinin en önemli konuşmalarından birini yapacak"
Sosyal medya fenomeni canlı yayında canına kıydı

Sosyal medya fenomeni takipçilerinin gözü önünde canına kıydı!