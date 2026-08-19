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Elazığ'da Kavun Hasadı Başladı: 20 Ton Rekolte Bekleniyor

Elazığ'da Kavun Hasadı Başladı: 20 Ton Rekolte Bekleniyor
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Elazığ'da kavun hasadı başladı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, merkeze bağlı Muratçık köyünde 40 dekarlık alanda yapılan hasat sırasında üretim süreci ve pazarlama imkanlarını değerlendirdi. TÜİK verilerine göre ilde 2025'te 20 bin 526 ton kavun üretilirken, 2026 sezonunda 8 bin 237 dekarda yaklaşık 20 ton rekolte bekleniyor.

Elazığ'da kavun hasadı başlarken bu yıl yaklaşık 20 ton hasat beklendiği bildirildi.

Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından merkeze bağlı Muratçık köyünde Sami Eskici'ye ait 40 dekarlık üretim alanında kavun hasadı gerçekleştirdi. Hasat sırasında yetiştiricilik süreci, ürünün verim ve kalite durumu ile pazarlama imkanları değerlendirilirken, üreticilerin sezona ilişkin görüşleri de alındı. 2025 yılı TÜİK verilerine göre ilde 8 bin 529 dekar alanda 20 bin 526 ton kavun üretimi gerçekleştirildi. 2026 üretim sezonunda ise 8 bin 237 dekar alanda yetiştiricilik yapıldığı ve yaklaşık 20 ton rekolte elde edilmesi öngörüldüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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