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Elazığ'da sirrokümülüs bulutları gökyüzünü kaplayıp vatandaşların ilgisini çekti

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Elazığ'da sirrokümülüs bulutları gökyüzünü kaplayıp vatandaşların ilgisini çekti
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Elazığ'da yüksek seviyelerde oluşan sirrokümülüs bulutları, küçük ve birbirine yakın kümeler halinde gökyüzünü kapladı. Balık pulu ya da koyun sürüsü görünümünü andıran bulutlar vatandaşların ilgisini çekti; bazıları bu anı cep telefonlarıyla kaydetti.

Elazığ'da oluşan sirrokümülüs bulutları görsel şölen sundu.

Elazığ'da gökyüzünde oluşan sirrokümülüs bulutları, ortaya çıkardığı ilginç görüntüyle vatandaşların dikkatini çekti. Kent semalarında yüksek seviyelerde oluşan sirrokümülüs bulutları, küçük ve birbirine yakın bulut kümeleri şeklinde gökyüzünü kapladı. Balık pulu ya da koyun sürüsü görünümünü andıran bulutlar, gökyüzünde adeta görsel bir şölen oluşturdu.

Ortaya çıkan manzara, vatandaşların da ilgisini çekerken, bazı vatandaşlar gökyüzündeki görüntüyü cep telefonlarıyla kaydetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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