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Sıcaktan bitkin düşen ebabil, su ile yeniden hayata tutundu

Sıcaktan bitkin düşen ebabil, su ile yeniden hayata tutundu
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Elazığ'da aşırı sıcaklar nedeniyle yola düşen ebabil kuşu, bir vatandaş tarafından gölgeye alınıp su verilerek kurtarıldı. Kuş, su içtikten sonra kendine gelip uçtu.

Elazığ'da sıcaktan bitkin düşen ebabil, vatandaşın verdiği suyu içerek kendine geldi.

Olay, İstasyon Caddesi'nde meydana geldi. Kenti etkisi altına alan sıcak havalardan dolayı yola düşen ebabil kuşunu fark eden bir vatandaş, önce gölgeye aldı. Ardından pet bardak ile kuşa su verildi. Suyu içen kuş bir süre sonra kendine gelerek bölgeden uzaklaştı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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