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Elazığ'da sağanak başladı, vatandaşlar otobüs duraklarına sığındı

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Elazığ'da sağanak başladı, vatandaşlar otobüs duraklarına sığındı
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Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Elazığ'da sağanak etkili olmaya başladı. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar otobüs duraklarına sığınırken cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, ani sel ve su baskınına karşı tedbir istendi.

Meteorolojiden yapılan uyarıların ardından, Elazığ'da sağanak yağış etkisini göstermeye başladı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünün Elazığ ve çevre iller için yaptığı yağış uyarısının ardından, il genelinde sağanak yağış etkili olmaya başladı. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, kapalı alanlara ve otobüs duraklarına sığındı. Yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, yağmura hazırlıklı yakalanan vatandaşlar şemsiyeleriyle sokaklarda yürüdü.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Bölge genelinde beklenen yağışların yer yer kuvvetli (21/50 kg/m) olması beklendiğinden; ani sel ve su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, dere taşması, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem arz etmektedir" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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