Elazığ'da orman bilinci eğitimi ve fidan dikimi

Elazığ'ın Palu ilçesinde öğrencilere yönelik orman bilinci ve fidan dikimi etkinliği düzenlendi.

Elazığ'da orman bilincini artırmaya yönelik çalışmalar çerçevesinde, Elazığ Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Palu ilçesine bağlı Köklüce Köyü İlkokulunda öğrencilere yönelik eğitim etkinliği düzenlendi. Gerçekleştirilen eğitim programında, kurumun görev ve sorumlulukları hakkında bilgi verilirken, özellikle orman yangınlarıyla mücadele ve ağaçlandırma faaliyetlerinin önemi üzerinde duruldu. Öğrencilere, ormanların korunması ve sürdürülebilir çevre bilinci konularında farkındalık kazandırılması hedeflendi.

Eğitim programının ardından okul bahçesinde fidan dikimi gerçekleştirildi. Öğrencilerin aktif katılımıyla yapılan etkinlikte, doğaya katkı sağlanırken aynı zamanda uygulamalı öğrenme imkanı sunuldu. - ELAZIĞ

