Haberler

Elazığ'da orman bilinci eğitimi ve fidan dikimi

Elazığ'da orman bilinci eğitimi ve fidan dikimi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Elazığ'ın Palu ilçesinde öğrencilere yönelik orman bilinci ve fidan dikimi etkinliği düzenlendi.

Elazığ'ın Palu ilçesinde öğrencilere yönelik orman bilinci ve fidan dikimi etkinliği düzenlendi.

Elazığ'da orman bilincini artırmaya yönelik çalışmalar çerçevesinde, Elazığ Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Palu ilçesine bağlı Köklüce Köyü İlkokulunda öğrencilere yönelik eğitim etkinliği düzenlendi. Gerçekleştirilen eğitim programında, kurumun görev ve sorumlulukları hakkında bilgi verilirken, özellikle orman yangınlarıyla mücadele ve ağaçlandırma faaliyetlerinin önemi üzerinde duruldu. Öğrencilere, ormanların korunması ve sürdürülebilir çevre bilinci konularında farkındalık kazandırılması hedeflendi.

Eğitim programının ardından okul bahçesinde fidan dikimi gerçekleştirildi. Öğrencilerin aktif katılımıyla yapılan etkinlikte, doğaya katkı sağlanırken aynı zamanda uygulamalı öğrenme imkanı sunuldu. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran 'Savaş gemisi vuruldu' dedi, ABD yalanladı

İran "Savaş gemisi vuruldu" dedi, ABD'den jet yanıt geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emniyet müdürü kentten telsiz anonsuyla ayrıldı

Görev yaptığı kentten telsiz anonsuyla ayrıldı

Ayyüce Türkeş, kokoreç yemeye çakarlı konvoyuyla gitti

Milletin vekiline bakın! Çakarlı araçla kokoreç yemeye gidiyor
Mustafa Varank: Bana göre CHP'nin adayı Özgür Özel

"CHP'nin adayı o" diyerek isim verdi
Helikopterle timsah avı: İnsan yiyen canavarı nehirden böyle çıkardılar

Helikopterle timsah avı: İnsan yiyen canavarı nehirden böyle çıkardılar
Emniyet müdürü kentten telsiz anonsuyla ayrıldı

Görev yaptığı kentten telsiz anonsuyla ayrıldı

Maçı anlatırken autotune kullandı, herkesin diline düştü

Görüntüdeki sesi duyanlar inanamıyor! Daha önce böylesi görülmedi
Arıların saldırdığı sürüde telef olan hayvan sayısı sanılandan daha fazlaymış

Arıların saldırdığı sürüde telef olan hayvan sayısı inanılmaz