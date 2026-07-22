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Elazığ'daki dağlık alan yangınına havadan müdahale başladı

Elazığ'daki dağlık alan yangınına havadan müdahale başladı
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Elazığ'ın Keban ilçesindeki Nimri Dağı'nda henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. İtfaiye, jandarma ve orman ekipleri karadan müdahale ederken, yangın söndürme helikopteri de havadan çalışmalara başladı.

Elazığ'da dağlık alanda çıkan hızla yayılan yangına havadan helikopter ile müdahale başladı.

Edinilen bilgiye göre, Keban ilçesindeki Nimri Dağı'nda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekiplerinin yanı sıra Orman Bölge Müdürlüğü tarafından 2 arazöz, 1 su ikmal, 2 ilk müdahale aracı, 1 greyder, 30 işçi, 10 muhafaza memuru ve 5 teknik eleman sevk edildi. Ekiplerin karadan müdahalesi sürerken, bölgeye yangın söndürme helikopteri sevk edildi.

Yangının kontrol altına alınması için ekiplerin havadan ve karadan çalışmaları sürüyor. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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