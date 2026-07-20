Elazığ'da kedi ile yılanın mücadelesi kamerada

Elazığ'ın Çayda Çıra Mahallesi'nde kedi ile yılan arasında yaşanan mücadele, çevrede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, mahallede karşı karşıya gelen kedi ve yılanın mücadelesini gören bir kadın, o anları cep telefonu ile kayda aldı. Görüntülerde kedinin yılanın üzerine cesurca giderek saldırdığı anlar dikkat çekti. Kayıt sırasında görüntüleri çeken kadının, "Jurassic Park Çayda Çıra Mahallesi'nde. Kedi yılana saldırıyor. Ben bu kediye ne ciğerler alacağım, neler alacağım" sözleri ise izleyenleri gülümsetti. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı