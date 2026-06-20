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Kümesin davetsiz misafiri yavru kedi anne tavuğun altına sığındı

Kümesin davetsiz misafiri yavru kedi anne tavuğun altına sığındı
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Elazığ'da bir kümese giren yavru kedi, kuluçkadaki anne tavuğun kanatları altına sığındı. İki hayvanın birlikte görüntülenmesi sosyal medyada ilgi gördü.

Elazığ'da kümese giren yavru bir kedinin, kuluçkadaki anne tavuğun kanatları altına sığınarak birlikte birlikte durduğu sıra dışı anlar çevredekiler tarafından kaydedildi.

Elazığ'da bir tavuk kümesine giren yavru kedinin, kuluçkadaki anne tavuğun kanatları altına sığındığı anlar çevredekiler tarafından kaydedildi. Anne tavuğun yavru kediyi korumacı bir şekilde sahiplenerek altına alması ve iki hayvanın birlikte sergilediği görüntü sosyal medyada yoğun ilgi gördü. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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