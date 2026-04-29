Elazığ'da kadın üreticilere tarım eğitimi

Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Değirmenönü köyünde, kadın üreticilere yönelik iyi tarım uygulamaları ve organik tarım konularında eğitim programı düzenlendi. Eğitim çerçevesinde; sürdürülebilir üretim yöntemleri, çevreye duyarlı uygulamalar ve ürün kalitesinin artırılmasına yönelik temel esaslar ele alındı.

İl müdürlüğü teknik personeli tarafından yürütülen programda, kadın üreticilerin üretim süreçlerinde daha bilinçli ve etkin rol üstlenmesine katkı sağlayacak uygulamalara ilişkin bilgilendirmeler yapıldı. - ELAZIĞ

