İbibik kuşu aynada kendiyle kavga etti

Elazığ'da bir bahçeye gelen ibibik kuşu ayna önünde kendiyle kavga etti.

Elazığ'ın Sivrice ilçesine bağlı Kürk köyünde bir bahçeye inen ibibik kuşu yerde duran aynanın önüne geldi. Aynada kendini gören kuş, başka bir kuşu gördüğünü zannederek dakikalarca kavga etti. Aynaya peş peşe gaga darbesi vuran kuş, cep telefonu kamerasına yansıdı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı