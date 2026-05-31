Haberler

İbibik kuşu aynada kendiyle kavga etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde bir bahçeye inen ibibik kuşu, yerdeki aynada kendini görüp başka bir kuş sanarak dakikalarca gagaladı. O anlar cep telefonuyla kaydedildi.

Elazığ'da bir bahçeye gelen ibibik kuşu ayna önünde kendiyle kavga etti.

Elazığ'ın Sivrice ilçesine bağlı Kürk köyünde bir bahçeye inen ibibik kuşu yerde duran aynanın önüne geldi. Aynada kendini gören kuş, başka bir kuşu gördüğünü zannederek dakikalarca kavga etti. Aynaya peş peşe gaga darbesi vuran kuş, cep telefonu kamerasına yansıdı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Denizli'de bariyerlere çarpan yolcu otobüsü alev aldı: 8 ölü

Yolcu otobüsü bariyerlere çarpıp alev aldı! Ölü ve yaralılar var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

CHP'nin Instagram hesabı Kılıçdaroğlu ekibine geçti! İlk paylaşım tepki çekti

CHP'nin hesabı Kılıçdaroğlu ekibine geçti! İlk paylaşım tepki çekti
Dün geceye damga vuran görüntü! Yıldız isme alkış yağıyor

İşte futbol bu! Dün geceye damga vuran görüntü
Çin’deki kritik zirvede tek Türk konuşmacı olan Ali Babacan'dan önemli mesajlar

Kritik zirvedeki tek Türk konuşmacı! İşte verdiği mesajlar

Son penaltı atılırken yapılana bakar mısınız! Ortalık bir anda karıştı

Son penaltı atılırken yapılana tepki yağıyor

Manisa'da uçuruma düşen hafif ticari aracın sürücüsü öldü

Genç adam, 50 metreden düşen araçta feci şekilde can verdi
'Kaç top çıkarırsan o kadar gece geçirirsin' demişti! Safonov teklifi boşa çıkardı

Yıldız isme ahlaksız teklifte bulunan fenomeni şoke eden istatistik
İran, Hürmüz'de istediğini alıyor! ABD'den benzeri görülmemiş geri adım

Her gün tehditler savuran Trump'tan benzeri görülmemiş geri adım