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Elazığ'da korkutan hortum kamerada

Elazığ'da korkutan hortum kamerada
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Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde oluşan hortum, vatandaşlarda kısa süreli paniğe neden oldu. Metrelerce yüksekliğe ulaşan hortum, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde oluşan hortum, kameralara yansıdı.

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde gökyüzünde oluşan hortum, vatandaşlarda kısa süreli paniğe neden oldu. Metrelerce yüksekliğe ulaşan hortum, çevrede bulunan Cemal Demirkıran tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İlçenin dağlık alanımda etkili olan hortum, gökyüzünde yükselerek dikkat çekerken, o anlar saniye saniye kaydedildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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