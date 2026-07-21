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Elazığ'da kavurucu sıcaktan bunalan güvercinler suyla serinledi

Elazığ'da kavurucu sıcaktan bunalan güvercinler suyla serinledi
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Elazığ'da kavurucu sıcaklardan bunalan güvercinler, süs havuzunda yıkanarak serinlemeye çalıştı. O anlar kameraya yansıdı.

Elazığ'da sıcaktan bulanan güvercinler, süs havuzunda serinledi.

Elazığ'da etkisini artıran kavurucu sıcak hava, sadece vatandaşları değil, sokak hayvanlarını da olumsuz etkiliyor. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerine çıktığı kentte sıcaktan bunalan güvercinler, süs havuzlarında serinledi.

Kent merkezinde sıcaklığın etkisiyle bunalan güvercinlerin süs havuzunda yıkanarak serinlemeye çalıştığı anlar dikkat çekti. Güvercinlerin suyla yıkanarak rahatlaması objektiflere yansıdı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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