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Elazığ'da fırtına etkili oldu: Feribot iskeleye yanaşamadı

Elazığ'da fırtına etkili oldu: Feribot iskeleye yanaşamadı
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Elazığ'da etkili olan fırtına nedeniyle Keban Baraj Gölü'nde sefer yapan feribot, kuvvetli rüzgar ve dalgalar yüzünden iskeleye yanaşmakta güçlük çekti. Kaptan yolcu güvenliği için adaya yanaştı, rüzgarın azalmasıyla kontrollü şekilde iskeleye ulaşıldı. Olayda can veya mal kaybı yaşanmadı.

Elazığ'da etkili olan fırtına nedeniyle feribot iskeleye yanaşmakta güçlük çekti.

Elazığ'da etkili olan fırtına, ulaşımı olumsuz etkiledi. Keban Baraj Gölü'nde Elazığ-Pertek seferini yapan feribot, kuvvetli rüzgar nedeniyle bir süre iskeleye yanaşmakta güçlük çekti. Fırtınanın etkisiyle dalgaların büyümesi üzerine kaptan, yolcuların güvenliğini riske atmamak için adaya yanaştırdı. Daha sonra rüzgarın etkisini azaltmasının ardından feribot kontrollü şekilde iskeleye yanaştı.

Olayda herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, feribotun iskeleye yanaşmakta zorlandığı anlar çevrede cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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