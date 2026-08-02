Haberler

Elazığ’da bulutların görsel şöleni

Elazığ’da bulutların görsel şöleni
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Elazığ’da bulut kümeleri görsel şölen oluşturdu.

Elazığ'da bulut kümeleri görsel şölen oluşturdu.

Elazığ'ın en işlek noktalarından biri olan Gazi Caddesi üzerinde gökyüzünde oluşan ilginç bulut görüntüsü vatandaşların dikkatini çekti. Gün batımına doğru oluşan bulut kümeleri, farklı şekilleri ve oluşturduğu etkileyici manzarayla görenleri kendine hayran bıraktı.

Cadde üzerinde bulunan vatandaşlar, gökyüzündeki eşsiz görüntüyü cep telefonlarıyla kaydederek o anları görüntüledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Etimesgut Belediyesi’ne yönelik soruşturmada Erdal Beşikçioğlu dahil 44 şüpheli hakkında tutuklama talebi

Erdal Beşikçioğlu için savcı kararını verdi, sıra hakimde
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İbrahim Tatlıses manevi kızını evlendiriyor: İsteme töreninde düğün tarihi de belli oldu

İbrahim Tatlıses’in evinde mutlu gün: Manevi kızını bizzat verdi

Feci kazada bir aile dağıldı: 2 ölü, 4 yaralı

Feci kazada bir aile dağıldı! Ölü ve yaralılar var
Fransa'da kimyasal sızıntı alarmı: 30 bin kişiye 'Evden çıkmayın' uyarısı

Avrupa'nın göbeğinde alarm! Sirenler çaldı, on binlerce kişi uyarıldı
Bakan Şimşek duyurdu! Vergi denetimlerinde yeni dönem başlıyor

Bakan Şimşek duyurdu! Devrim niteliğinde bir adım atılıyor
SPD'li siyasetçiden skandal iddia: Türkler aslında Yunan, Azerbaycan ve Ermeni DNA’sına sahip

Alman siyasetçiden skandal iddia: Türk genetiğini hedef aldı
Ülkeye dönen Faslı göçmenlere taşlı müdahale! Görüntüler infial yarattı

Dünya bu görüntüyü konuşuyor
Parkta uygunsuz görüntüler bitmiyor! Bu kez Pendik'te kaydedildi

Skandal görüntülere bir yenisi daha eklendi! Kimseye aldırış etmediler