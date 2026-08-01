Elazığ’da bir şahıs, köpeklerin saldırdığı dağ keçisini kucağında taşıdı

Elazığ'da bir vatandaş, başıboş sokak köpeklerinin saldırısı sonrasında yaralanan dağ keçisini kucağında taşıyarak yetkililere teslim etti.

Olay, Elazığ-Pertek Feribot iskelesi yakınlarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, dağlık alana gezi amacıyla giden Yavuz Ölçücüoğlu, başıboş sokak köpeklerinin dağ keçisine saldırdığını fark etti. Önce köpekleri kovalayan vatandaş, ardından yaralanan dağ keçisini kucağına alarak dağlık alandan aşağı indirdi. Bacağından yaralanan dağ keçisine su veren Ölçücüoğlu, daha sonra yaralı dağ keçisini yetkililere teslim etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı