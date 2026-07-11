Elazığ'da kavurucu sıcaklar yolları boşalttı

Elazığ'da sıcaklıkların artmasıyla birlikte cadde ve sokalar boş kaldı.

Elazığ'da etkisini artıran aşırı sıcak hava, günlük yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Termometrelerin yüksek değerleri göstermesiyle birlikte kent genelinde cadde ve sokaklar boş kalırken, araç trafiğinde de gözle görülür bir azalma yaşandı. Özellikle öğle saatlerinde sıcak havadan korunmak isteyen vatandaşlar dışarı çıkmamayı tercih ederken, normal günlerde yoğunluğun yaşandığı ana arterlerde trafik akışının büyük ölçüde rahatladığı görüldü. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı