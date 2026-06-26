Elazığ'da gökyüzünü kaplayan arı sürüsü kameralara yansıdı
Elazığ'ın Palu ilçesine bağlı Güllüce köyünde kovanlarından ayrılan binlerce arı, oğul vererek gökyüzünü kapladı. Yoğun arı sürüsü çevrede şaşkınlığa yol açarken, o anlar cep telefonuyla görüntülendi.
Elazığ'ın Palu ilçesine bağlı Güllüce köyünde kovanlarından ayrılan binlerce arı, oğul vererek adeta gökyüzünü kapladı.
Bir anda havalanan yoğun arı sürüsü çevrede kısa süreli şaşkınlığa yol açarken, o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, gökyüzünü kaplayan arı sürüsünün bir süre bölgede dolaştığı, ardından yakındaki bir noktaya konarak kümelendiği görüldü. - ELAZIĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı