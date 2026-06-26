Haberler

Elazığ'da gökyüzünü kaplayan arı sürüsü kameralara yansıdı

Elazığ'da gökyüzünü kaplayan arı sürüsü kameralara yansıdı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Elazığ'ın Palu ilçesine bağlı Güllüce köyünde kovanlarından ayrılan binlerce arı, oğul vererek gökyüzünü kapladı. Yoğun arı sürüsü çevrede şaşkınlığa yol açarken, o anlar cep telefonuyla görüntülendi.

Elazığ'ın Palu ilçesine bağlı Güllüce köyünde kovanlarından ayrılan binlerce arı, oğul vererek adeta gökyüzünü kapladı.

Bir anda havalanan yoğun arı sürüsü çevrede kısa süreli şaşkınlığa yol açarken, o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, gökyüzünü kaplayan arı sürüsünün bir süre bölgede dolaştığı, ardından yakındaki bir noktaya konarak kümelendiği görüldü. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Tarihi mutabakat sonrası bir ilk: Hürmüz Boğazı yakınlarında bir gemi saldırıya uğradı

Tarihi mutabakat sonrası bir ilk! Hürmüz'de korkutan saldırı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cenazeye damga vuran görüntü: Kılıçdaroğlu, İnce, Başarır ve Özel aynı karede

Videoyu izlemeniz lazım! Türk siyaset tarihine geçecek görüntü
Çifte depremle sarsılan Venezuela'da ölü sayısı 10 bine çıkabilir

Ülkede facianın boyutu büyüyor! Ölü sayısıyla ilgili tahmin korkunç
Mezuniyet töreninde kriz çıkartan pankart! Zorla ellerinden aldılar

Mezuniyet töreninde kriz çıkartan pankart! Zorla ellerinden aldılar
Ünlü Türk maden suyu marketlerden toplatılıyor! İsviçre'de 'Tüketmeyin' uyarısı yapıldı

Ünlü Türk maden suyu toplatılıyor! "Tüketmeyin" uyarısı yapıldı
Esenyurt'taki kanlı pusunun görüntüleri ortaya çıktı

Olayların ilçesindeki infaz kamerada! Defalarca kafasına sıktı
Rus kadın Taksim'e böyle çıktı, gelen teklifi anında reddetti

Rus kadın Taksim'e böyle çıktı, gelen teklifi anında reddetti
Fransa'dan üzücü haber! 21 yaşındaki futbolcu hayatını kaybetti

Ülke yasta! 21 yaşındaki ünlü isim nehirde boğularak hayatını kaybetti