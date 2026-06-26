Elazığ'da gökyüzünü kaplayan arı sürüsü kameralara yansıdı

Elazığ'ın Palu ilçesine bağlı Güllüce köyünde kovanlarından ayrılan binlerce arı, oğul vererek adeta gökyüzünü kapladı.

Bir anda havalanan yoğun arı sürüsü çevrede kısa süreli şaşkınlığa yol açarken, o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, gökyüzünü kaplayan arı sürüsünün bir süre bölgede dolaştığı, ardından yakındaki bir noktaya konarak kümelendiği görüldü. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı