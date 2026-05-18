Elazığ'da minik öğrenciler Balık Müzesi'ni gezdi

Elazığ'da anaokulu öğrencileri, Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü bünyesinde bulunan Balık Müzesi'ni gezdi.

Elazığ Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, öğrencileri ağırladı. Fırat Anaokulu öğrencileri, düzenlenen ziyaret kapsamında enstitünün Akvaryum Birimi ile Balık Müzesi'ni gezdi. Ziyaret sırasında öğrenciler, Akvaryum Birimi'nde bulunan çeşitli su canlılarını yakından inceleme fırsatı bulurken, Balık Müzesi'nde sergilenen örnek koleksiyonlar hakkında da bilgi aldı. Su ürünleri dünyasını keşfetmeye büyük ilgi gösteren minikler, hem eğitici hem de eğlenceli anlar yaşadı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı