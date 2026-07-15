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Elazığ'da küle dönen 70 dönümlük ekili alanda hasar tespit çalışmaları

Elazığ'da küle dönen 70 dönümlük ekili alanda hasar tespit çalışmaları
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Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde çıkan örtü yangını 300 dönüm alanı etkiledi, 70 dönüm ekili tarım arazisi zarar gördü. Tarım müdürlüğü ekipleri hasar tespit çalışması yaptı.

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde çıkan yangında zarar gören 70 dönümlük alanda hasar tespit çalışması yapıldı.

Edinilen bilgiye göre dün, Karakoçan ilçesine başlı Sarıcan beldesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan örtü yangını, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek çevredeki ekili tarım arazilerine sıçradı. Yangında toplam 300 dönüm alan etkilenirken bunun 40 dönümü buğday, 30 dönümü ise arpa ekili alan oldu.

Yangının ardından Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürü ile Karakoçan İlçe Tarım ve Orman Müdürü, teknik personelle birlikte bölgede inceleme ve hasar tespit çalışmalarını yerinde gerçekleştirdi. Yetkililer, yangından etkilenen üreticileri de ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Açıklamada, anız yakılmaması, biçerdöver ve diğer tarım makinelerinin bakım ve kontrollerinin eksiksiz yapılması, hasat süresince yangın söndürme tüpü ile su tankerinin hazır bulundurulması, tarla ve yol kenarlarında ateş yakılmaması, sigara izmaritlerinin çevreye atılmaması ve yangına neden olabilecek her türlü ihmalden kaçınılması gerektiği vurgulandı.

Yetkililer, yangın riskinin yalnızca ormanlık alanlara yakın bölgelerde değil, tüm hasat alanlarında bulunduğunu belirterek üreticilerin azami dikkat göstermesi gerektiğini ifade etti. Herhangi bir duman veya yangın belirtisinin görülmesi halinde ise vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulması istendi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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