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Gökdere-Beyhan sahil yolunda çalışmalar başladı

Gökdere-Beyhan sahil yolunda çalışmalar başladı
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Elazığ'ın Palu ilçesinde 10 köyün ulaşımını sağlayacak Gökdere-Beyhan sahil yolu projesinin yapımına başlandı. Proje tamamlandığında bölgede ulaşım daha güvenli, hızlı ve konforlu hale gelecek.

Elazığ'ın Palu ilçesine bağlı Gökdere'de 10 köyün bağlantısını sağlayan Gökdere-Beyhan sahil yolu projesinin yapımına başlandı.

Elazığ'ın Palu ilçesine bağlı Gökdere-Beyhan sahil yolunun yapımına başlaıdı. 10 köyün ilçe ile ulaşımının, projenin tamamlanmasıyla daha güvenli, hızlı ve konforlu hale gelmesi hedefleniyor. Çalışmaların en kısa sürede tamamlanarak yolun vatandaşların hizmetine sunulması bekleniyor. Bölge halkı tarafından da memnuniyetle karşılanan projenin kırsal mahalle ve köylerin ulaşım altyapısına da katkı sağlaması bekleniyor. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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