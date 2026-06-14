Gökdere-Beyhan sahil yolunda çalışmalar başladı

Elazığ'ın Palu ilçesine bağlı Gökdere'de 10 köyün bağlantısını sağlayan Gökdere-Beyhan sahil yolu projesinin yapımına başlandı.

Elazığ'ın Palu ilçesine bağlı Gökdere-Beyhan sahil yolunun yapımına başlaıdı. 10 köyün ilçe ile ulaşımının, projenin tamamlanmasıyla daha güvenli, hızlı ve konforlu hale gelmesi hedefleniyor. Çalışmaların en kısa sürede tamamlanarak yolun vatandaşların hizmetine sunulması bekleniyor. Bölge halkı tarafından da memnuniyetle karşılanan projenin kırsal mahalle ve köylerin ulaşım altyapısına da katkı sağlaması bekleniyor. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı