Elazığ Baskil'de sağanak sonrası sel, Yukarı Kuluşağı köyünde meydana geldi

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Elazığ'ın Baskil ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrası sel meydana geldi.

Elazığ'ın Baskil ilçesine bağlı Konacık ve Yukarı Kuluşağı köylerinde etkili olan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Kısa sürede etkisini artıran yağışın ardından Yukarı Kuluşağı köyünde sel meydana geldi. Sel sularının ilerlediği anlar, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı