Elazığ Baskil'de sağanak sonrası sel, Yukarı Kuluşağı köyünde meydana geldi

Elazığ Baskil'de sağanak sonrası sel, Yukarı Kuluşağı köyünde meydana geldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Elazığ'ın Baskil ilçesine bağlı Konacık ve Yukarı Kuluşağı köylerinde etkili olan sağanak yağış, yaşamı olumsuz etkiledi. Yağışın ardından Yukarı Kuluşağı köyünde sel meydana geldi; sel sularının ilerlediği anlar cep telefonuyla görüntülendi.
Elazığ'ın Baskil ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrası sel meydana geldi.
Elazığ'ın Baskil ilçesine bağlı Konacık ve Yukarı Kuluşağı köylerinde etkili olan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Kısa sürede etkisini artıran yağışın ardından Yukarı Kuluşağı köyünde sel meydana geldi. Sel sularının ilerlediği anlar, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı