Elazığ Baskil'de dolu yağışı tarım arazilerinde hasara yol açtı

Elazığ Baskil'de dolu yağışı tarım arazilerinde hasara yol açtıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Elazığ'ın Baskil ilçesine bağlı Hacıhüseyinler köyünde etkili olan dolu yağışı günlük yaşamı olumsuz etkiledi ve tarım arazilerinde hasara yol açtı. Dolu nedeniyle zarar gören tarım alanları üreticileri endişelendirirken, yağış cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.
Elazığ'ın Baskil ilçesinde dolu yağışı etkili oldu.
Elazığ'ın Baskil ilçesine bağlı Hacıhüseyinler köyünde etkili olan dolu yağışı, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Aniden bastıran dolu yağışı nedeniyle köyde günlük yaşam olumsuz etkilenirken, tarım arazileri de zarar gördü. Özellikle tarım alanlarında hasara yol açan dolu yağışı, üreticileri endişelendirdi.
Bölgede etkili olan dolu yağışı vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı