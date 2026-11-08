Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Elazığ Baskil'de dolu yağışı tarım arazilerinde hasara yol açtı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Elazığ Baskil'de dolu yağışı tarım arazilerinde hasara yol açtı
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Elazığ'ın Baskil ilçesine bağlı Hacıhüseyinler köyünde etkili olan dolu yağışı günlük yaşamı olumsuz etkiledi ve tarım arazilerinde hasara yol açtı. Dolu nedeniyle zarar gören tarım alanları üreticileri endişelendirirken, yağış cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.

Elazığ'ın Baskil ilçesinde dolu yağışı etkili oldu.

Elazığ'ın Baskil ilçesine bağlı Hacıhüseyinler köyünde etkili olan dolu yağışı, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Aniden bastıran dolu yağışı nedeniyle köyde günlük yaşam olumsuz etkilenirken, tarım arazileri de zarar gördü. Özellikle tarım alanlarında hasara yol açan dolu yağışı, üreticileri endişelendirdi.

Bölgede etkili olan dolu yağışı vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Canlı anlatım: Maçta ilk gol geldi

Çorum'da muhteşem gol! Neler oluyor neler
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar hastanelik oldu! Ameliyatı ertelendi

Acısı dinmeden bir darbe daha! Özcan Deniz'in eşi hastanelik oldu
Alkollü sürücü, 18 yaşındaki Ceren'i hayattan kopardı! Acılı annenin adalet çığlığı yürek dağladı

Alkollü sürücü kızını hayattan kopardı! Verilen ceza acısını katladı
Anne-kızın kahreden sonu! Otomobilleri kağıt gibi ezildi

Yürek yakan son! Anne-kız bu otomobilde can verdi
Manavgat'ta madde etkisindeki genç caddede tahrayla hayali düşmanlara saldırdı! Kendini de yaraladı

Hayali düşmanlara tahrayla saldırdı! Yaralanan kendisi oldu
Bakan Işıkhan'dan emekli ve asgari ücretliye müjde: Güzel haberlerimiz olacak36

Bakan Işıkhan tarih verip duyurdu: Güzel müjdelerimiz olacak
Fabrikayı soyup soğana çevirdiler! Milyonluk malzeme tek gecede buhar oldu

Rahat tavırlarına diyecek yok! Milyonluk soygun kamerada
Eski Fenerbahçeli Enner Valencia, Boca Juniors'u şampiyon yaptı

Şampiyonluğu getiren vuruş! Eski Fenerbahçeli resmen tarih yazdı