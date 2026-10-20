Elazığ Arıcak'ta sel yayla yolunu yararak ulaşımı tehlikeli hale getirdi

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Elazığ'da etkili olan aşırı yağış, sel felaketine neden oldu. Yağışın ardından meydana gelen sel nedeniyle yayla yolu yarılarak hasar gördü.

Elazığ'ın Arıcak ilçesine bağlı Akdağ bölgesinde etkili olan aşırı yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun yaşın ardından sel sularının etkisiyle yayla yolunun bir bölümünde ciddi tahribat oluşurken, güzergahın kullanımı da tehlikeli hale geldi. Yaşanan olay, aşırı yağışların kırsal bölgelerdeki yollar üzerinde oluşturduğu riski bir kez daha gözler önüne serdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı