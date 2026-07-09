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Meriç Nehri'nde yakaladığı 30 kiloluk yayın balığını nehirde oltası ile gezdirdi

Meriç Nehri'nde yakaladığı 30 kiloluk yayın balığını nehirde oltası ile gezdirdi
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Edirne'de esnaf Tamer Cıcık, Meriç Nehri'nde yakaladığı 30 kiloluk yayın balığıyla nehir kenarında yürüyüş yaptı. 'Herkes köpek gezdiriyor, ben balık gezdiriyorum' diyerek espri yaptı.

Edirneli bir esnaf, Meriç Nehri'nde yakaladığı 30 kiloluk yayın balığını gezdirirken, "Herkes köpek gezdiriyor, ben balık gezdiriyorum" sözleri dikkat çekti

Edirne'de esnaflık yapan Tamer Cıcık, sıcak havanın etkili olduğu akşam saatlerinde serinlemek ve balık tutmak amacıyla Meriç Nehri kıyısına gitti. Amatör balıkçının oltasına kısa süre sonra yaklaşık 30 kilogram ağırlığında dev bir yayın balığı takıldı.

Uzun süren mücadelenin ardından balığı kıyıya çıkarmayı başaran Cıcık, yakaladığı yayın balığıyla nehir kenarında yürüyüş yaptı. Çevrede bulunan vatandaşların da dikkatini çeken anlar, kısa sürede ilgi odağı haline geldi.

Yaşadığı sevinci esprili sözlerle dile getiren Tamer Cıcık, "Herkes köpek gezdiriyor, ben balık gezdiriyorum. Böyle bir balığı her zaman yakalayamazsınız. Çok mutluyum" dedi.

Sıcak yaz akşamlarında serinlemek için Meriç Nehri kıyısını tercih eden vatandaşlar da yayın balığını görünce şaşırırken, birçok kişi balıkla fotoğraf çektirdi. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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