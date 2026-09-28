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Edirne'nin simgesi Selimiye Camii, parçalı dolunayla eşsiz görüntü oluşturdu

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Edirne'nin simgesi Selimiye Camii, parçalı dolunayla eşsiz görüntü oluşturdu
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UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Selimiye Camii, gece gökyüzünde beliren parçalı dolunayla aynı karede buluştu. Mimar Sinan'ın "ustalık eseri" olan caminin görkemli silueti ile dolunayın oluşturduğu manzara etkileyici bir görüntü ortaya çıkardı.

Edirne'nin simgesi, Mimar Sinan'ın "ustalık eseri" olarak nitelendirdiği Selimiye Camii, parçalı dolunay manzarasıyla mest etti.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan tarihi cami, gece gökyüzünde beliren parçalı dolunay ile birlikte etkileyici bir görüntü oluşturdu. Selimiye Camii'nin görkemli silueti ile dolunayın aynı karede buluşması, ortaya eşsiz bir manzara çıkardı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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