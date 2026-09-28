Edirne'nin simgesi Selimiye Camii, parçalı dolunayla eşsiz görüntü oluşturdu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Edirne'nin simgesi, Mimar Sinan'ın "ustalık eseri" olarak nitelendirdiği Selimiye Camii, parçalı dolunay manzarasıyla mest etti.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan tarihi cami, gece gökyüzünde beliren parçalı dolunay ile birlikte etkileyici bir görüntü oluşturdu. Selimiye Camii'nin görkemli silueti ile dolunayın aynı karede buluşması, ortaya eşsiz bir manzara çıkardı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı