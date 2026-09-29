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Edirne'de yağış hayatı etkiledi, kentte sıcaklık 16 derece ölçüldü

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Edirne'de yağış hayatı etkiledi, kentte sıcaklık 16 derece ölçüldü
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Edirne'de Meteoroloji uyarılarının ardından beklenen serin ve yağışlı hava etkili oldu. Kent genelinde yağış görüldü; cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, sıcaklık 16 derece ölçüldü, 30 Eylül'de kuvvetli sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Edirne'de beklenen serin ve yağışlı hava etkisini göstermeye başladı. Kentte hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte vatandaşlar güne serin ve yağışlı bir havayla başladı.

Edirne'de dün gece saatlerinde etkili olan rüzgarlı hava yerini yağmura bıraktı. Sabah saatlerinden itibaren kent genelinde serin hava etkili olurken, yer yer yağış görüldü.

Yağmur nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, vatandaşlar şemsiyeleriyle yağıştan korunmaya çalıştı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar iş yerlerinin tentelerinin altına ve kapalı alanlara sığındı. Sabah saatlerinde işe ve okula gitmek için yola çıkan vatandaşlar yağış nedeniyle zaman zaman ilerlemekte güçlük çekti.

Uzun süre kurak ve yağışsız geçen sürenin ardından etkili olan yağış vatandaşları da sevindirdi. Yağışla birlikte hava sıcaklıklarında düşüş yaşanırken, vatandaşlar sonbahar havasını hissetmeye başladı. Meteoroloji verilerine göre hava sıcaklığının 16 derece ölçüldüğü kentte, yağışın belli aralıklarla devam edeceği tahmin edilirken, 30 Eylül Çarşamba 13-20 kuvvetli gök gürültülü-sağanak yağışlı bir havanın hakim olması bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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