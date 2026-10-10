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Edirne'de etkili olan sis Selimiye Camii'ni gizledi, vatandaşlar yağmur bekliyor

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Edirne'de etkili olan sis Selimiye Camii'ni gizledi, vatandaşlar yağmur bekliyor
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Edirne'de sabah saatlerinde etkili olan sis, kent merkezinde görüş mesafesini düşürüp Selimiye Camii'ni gözden kaybettirdi. Vatandaşlar yağmur beklerken tarım arazilerinin yağışa ihtiyaç duyduğu belirtildi.

Edirne'de sabah saatlerinde etkili olan sis, kentte görüş mesafesini düşürürken tarihi Selimiye Camii'nin gözden kaybolmasına neden oldu. Sisli havayla güne başlayan vatandaşlar, yağış beklentisini dile getirerek toprağın yağmura ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Selimiye Camii sis altında kaldı

Edirne'de sabah saatlerinde etkili olan sis, kent merkezinde etkisini gösterdi. Şehrin simgesi Selimiye Camii, sis nedeniyle bir süre gözle görülmez hale geldi. Vatandaşlar, sisin zaman zaman Edirne'de görülebildiğini belirtti.

Vatandaşlar yağmur bekliyor

Sisli havada görüşlerini paylaşan vatandaşlardan Bahtiyar Tomruk, yağmur beklentisini dile getirdi. Tomruk, "İnşallah bu sisin arkası yağmur olur. Yağmura ihtiyaç var. Her şeyin yağmura ihtiyacı var" dedi.

Ekim döneminin yaklaştığına dikkat çeken vatandaşlar da özellikle tarım arazilerinin yağışa ihtiyaç duyduğunu belirterek, yağmurun çiftçilerin yüzünü güldürmesini temenni etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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