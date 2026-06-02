Edirne'de Kapıkule bögesinde dolu yağışı etkili oldu

Edirne'nin sınır hattında bulunan Kapıkule ve Kemalköy bölgesinde kısa süreli dolu yağışı etkili oldU. Aniden bastıran dolu, sürücülere ve vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Yağışın ardından bazı alanlarda zeminin beyaza büründüğü görülürken, dolu geçişi kısa sürede etkisini kaybetti. Bölgede yağmurla birlikte hava sıcaklığında da hissedilir düşüş yaşandı.

Meteoroloji yetkilileri, Trakya genelinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olabileceğini belirterek vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı