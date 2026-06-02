Edirne'de Kapıkule bögesinde dolu yağışı etkili oldu
Edirne'nin Kapıkule ve Kemalköy bölgesinde etkili olan kısa süreli dolu yağışı, sürücü ve vatandaşlara zor anlar yaşattı. Yağış sonrası zemin beyaza bürünürken, hava sıcaklığı düştü.
Edirne'nin sınır hattında bulunan Kapıkule ve Kemalköy bölgesinde kısa süreli dolu yağışı etkili oldU. Aniden bastıran dolu, sürücülere ve vatandaşlara zor anlar yaşattı.
Yağışın ardından bazı alanlarda zeminin beyaza büründüğü görülürken, dolu geçişi kısa sürede etkisini kaybetti. Bölgede yağmurla birlikte hava sıcaklığında da hissedilir düşüş yaşandı.
Meteoroloji yetkilileri, Trakya genelinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olabileceğini belirterek vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. - EDİRNE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı