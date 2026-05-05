Ebabil kuşu yeniden gökyüzüyle buluştu

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir evin banyosuna düşen ve EKODOSD ekiplerince kontrol edilerek sağlıklı olduğu belirlenen ebabil kuşu yeniden doğal yaşam alanına bırakıldı.

Kuşadası ilçesinde, yüksek katlı binalardan evlere düşen ebabil kuşlarıyla ilgili ihbarlar artarken, duyarlı vatandaşların yardımıyla bir ebabil yeniden gökyüzüne bırakıldı. Kuşadası'nda bir vatandaş tarafından evinin banyosundaki küvete düşmüş halde bulunan ebabil kuşu, Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) ekiplerine teslim edildi. Yapılan kontrollerde sağlıklı olduğu belirlenen kuş, ekipler tarafından yeniden doğal yaşam alanına, gökyüzüne bırakıldı.

Evlere düşen ebabil kuşlarının yaralı olup olmadığının kontrol edilmesini, sağlıklı olanların ise zarar vermeden yüksek bir noktadan gökyüzüne bırakılmasını isteyen EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, "Son günlerde hem Kuşadası'ndan hem de yurdun farklı şehirlerinden, yüksek katlı binaların balkonlarına ya da pencerelerden içeri düşen ebabil kuşlarıyla ilgili ihbarlar alıyoruz. Gökyüzünün özgür ruhu olan bu kuşlar, bazen istemeden insan yaşamının içine düşüyor. Ne yazık ki yere indiklerinde, yeniden gökyüzüne dönebilmek onlar için hiç kolay olmuyor. Ebabillerin bacakları vücuda gömülü olduğundan düştükleri yerden havalanamazlar. Bacaksız ve gövdeleri yere yapışık olduğundan kanat çırpamazlar. Onların dünyası gökyüzüdür ve yeniden uçabilmeleri için boşluğa kavuşmaları gerekir. Eğer bir ebabil kuşu balkonunuza ya da evinizin içine düşerse, önce yaralı olup olmadığını kontrol edin. Sağlıklıysa, onu nazikçe avucunuza alın ve yüksek, açık bir alandan gökyüzüne bırakın. O an, bir canlının yeniden özgürlüğüne kavuşmasına tanıklık edeceksiniz. Bu ebabil de duyarlı bir vatandaş tarafından EKODOSD'a getirildi. Ebabiller, yaşamlarının neredeyse tamamını havada geçirir. Uçarken beslenir, su içer, hatta uyurlar. Bir günde binlerce sivrisinek ve uçan böcek tüketerek doğanın dengesine katkı sağlarlar. Bir bölgede ebabillerin çok olması, o bölgedeki sivrisinek ve sineklerin ilaçsız bir şekilde, ekolojik olarak yok olmalarını sağlar" dedi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

