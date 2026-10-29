Düzce İl Özel İdaresi, Taşlık Köyü'nde heyelan alanında taş tahkimatı yapıyor

Düzce İl Özel İdaresi, Taşlık Köyü'nde heyelan alanında taş tahkimatı yapıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Düzce İl Özel İdaresi, Cumayeri ilçesine bağlı Taşlık Köyü'nde meydana gelen heyelan alanında taş tahkimatı ve dolgu çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, yol güvenliğini sağlamak, zeminin sağlamlaştırılması ve oluşabilecek risklerin azaltılması için çalışmalarını sürdürüyor.
Düzce İl Özel İdaresi, Cumayeri ilçesinde meydana gelen heyelanın ardından yol güvenliğini sağlamak için taş tahkimatı ve dolgu çalışmalarını sürdürüyor.
Özel İdaresi ekipleri, Cumayeri ilçesine bağlı Taşlık Köyü'nde meydana gelen heyelan alanında çalışmalarına devam ediyor. Heyelan bölgesinde yol güvenliğinin sağlanması ve zeminin sağlamlaştırılması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında taş tahkimatı ve dolgu işlemleri gerçekleştiriliyor. Ekipler, bölgede oluşabilecek risklerin azaltılması ve yol güvenliğinin artırılması için çalışmalarını sürdürüyor.