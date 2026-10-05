Düzce İl Özel İdaresi, Samandere Köyü yolunda boru yerine 4 kutu menfez yerleştirdi

Düzce İl Özel İdaresi, Samandere Köyü ana yolunda aşırı yağışlar nedeniyle işlevini kaybeden borunun yerine 4 adet kutu menfez yerleştirdi. Çalışmayla su tahliye kapasitesi artırılırken, 6 metre genişliğinde yol geçişi sağlandı.

Düzce İl Özel İdaresi tarafından Merkez ilçeye bağlı Samandere Köyü'nde, aşırı yağışların yol altyapısında oluşturduğu olumsuzlukların giderilmesi amacıyla çalışma gerçekleştirildi. Köyün ana yolunda yağışlar nedeniyle işlevini kaybeden 3 binlik boru kaldırılarak yerine 5-3 bin ölçülerinde dört adet kutu menfez yerleştirildi. Çalışmayla birlikte suyun geçiş kesiti genişletilerek tahliye kapasitesi artırılırken, toplam 6 metre genişliğinde yol geçişi oluşturuldu. Yeni menfezlerin devreye alınmasıyla yağmur sularının daha güvenli ve kontrollü şekilde tahliye edilmesi, aynı zamanda yol geçiş güvenliğinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı